Fatih Terim'in ön libero listesi

Galatasaray'da tüm camia Falcao'yu beklese de, Fatih Terim'in asıl derdi ön libero.

Fernando ve Ndiaye'nin takımdan ayrılmasının ardından o bölgeye sadece Seri'yi transfer eden sarı-kırmızılılarda, defans ile orta saha arasındaki uyumsuzluk gözlerden kaçmıyor.

Terim'in Fiorentina maçı sonrası yönetimle bir toplantı yaptığı ve acil olarak ön libero transferinin bitirilmesini istediği öğrenildi.

4 KİŞİLİK LİSTE SUNDU

Yönetici Abdurrahim Albayrak'a yeni bir liste sunan Terim'in, Bakayoko (Chelsea), Gustavo Cuellar (Flamengo), Morgan Schneiderlin (Everton) ve Frederico Rodrigues (M.United) 'ten birinin alınmasını talep ettiği belirtildi.

İdari menajer Şükrü Hanedar ile birlikte hareket eden Albayrak, kısa süre içerisinde bu isimlerden birini bitirmeyi hedefliyor.