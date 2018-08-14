Fatih Terim'in önceliği savunma

Yeni sezona hazırlık kapsamında oynanan 6 hazırlık maçının 3’ünde kendi dişine göre olan Valencia’dan 2, PSV Eindhoven ve AEK Atina’dan da 3’er gol yiyen Aslan, Süper Kupa ve ligde de kalesini gole kapatamadı.

Bu duruma bir an önce çözüm bulmak isteyen Fatih Terim’in, antrenmanlarda önceliği savunmaya verdiği öğrenildi.

SAVUNMA ÜÇLÜSÜYLE TOPLANTI YAPTI

Habertürk'ün haberine göre öğrencilerine takım halinde savunma yapmaları gerektiğini belirten İmparator’un, özellikle Maicon, Serdar Aziz ve Ryan Donk üçlüsüyle görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedildi.

BEKLERE ORTA UYARISI YAPTI

Yan toplarda yaşanan sıkıntıyı da bilen tecrübeli çalıştırıcının, iki bekinden de hem orta yaptırmamalarını hem de doğru şekilde kademeye girmelerini beklediği ifade edildi.

Sezon başlamasına rağmen hala maçlarda çok gol pozisyonu veren Sarı-Kırmızılı oyuncuları uyaran Terim’in, Şampiyonlar Ligi öncesi bu sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.