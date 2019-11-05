Fatih Terim'in Real Madrid maçı taktiği

Gruptaki iddiasını devam ettirmek isteyen Galatasaray, İspanya'ya umutlu gidiyor.

Teknik ekibin yaptığı uzun analizler sonrası ise ortaya çıkan tablo çok net: Real Madrid boş alan bulamadığında etkili olamıyor.



Bu bilgiler ışığında da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası başladığı rotasyona Madrid'de de devam edecek.

ÖN ALANDA PRES YAPACAK

İleride rakibine pres uygulayıp, kapacağı toplarla da hızlı hücum yapmayı hedefleyen Aslan'da, kadro netleşmeye başladı. Lemina'nın yanı sıra Rize karşısında dinlendirilen Nzonzi de tekrar on bire dönecek. Orta sahada forma giyecek bir diğer ismin ise Donk olması bekleniyor. Terim'in son kararı için ise üç aday var: Seri, Belhanda ve Ömer.

Antrenmanlarda bu üçlüyü dönüşümlü olarak oynatan Terim, son kararını ise İspanya'da verecek.



Yapılan çalışmalarda dikkat çeken bir diğer detay ise kazanılan her toptan sonra hızlıca Andone'yi pozisyona sokmak! Dün yapılan idmanda da bu konunun altını çizen tecrübeli teknik adam, oyuncularından orta sahada boşluk vermeden yapılacak takım hâlindeki savunma sonrası, kazanılacak topların en hızlı şekilde ileriye taşınmasını istedi.



Real Madrid karşısında oynanacak dirençli orta saha şekliyle bir yandan rakibine pozisyon vermemeyi hedefleyen Terim, diğer yandan da kazanılan toplarla rakibini dengesiz yakalamayı planlıyor.