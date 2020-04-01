Fatih Terim'in sağlık durumu

Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz pazartesi günü tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Sonuçları hala pozitif olmasına rağmen klinik bulguları iyileşme gösterdiği için evine gönderilen 66 yaşındaki teknik adamın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

13 NİSAN'I BEKLİYOR

14 gün boyunca karantinada kalacak olan Terim'in, akciğerlerinde herhangi bir sorun olmadığı belirtildi.

Bu süreçte ailesiyle yakın temas kurmayan ve 13 Nisan'da iki tane daha test yaptıracak olan tecrübeli teknik adam, sonuçlar negatif çıkarsa karantinadan çıkarılacak.