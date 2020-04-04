Fatih Terim'in sağlık durumu iyiye gidiyor

23 Mart Pazartesi günü öksürük şikayetiyle hastaneye giden Fatih Terim, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Tedavi altına alınan 66 yaşındaki teknik adam, test sonuçları pozitif olsa da klinik bulguları iyileşme gösterdiği için hastaneden taburcu edilmişti.

Evde 14 gün boyunca karantinada kalacak olan Terim, dün ilk kez yüzünü gösterdi.

"HEPİNİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİM"

Futbolcularıyla telekonferans yoluyla yaptığı görüşmeden kareler paylaşan tecrübeli teknik direktör, fotoğrafın altına "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti. Hep birlikte taraftarımızla da buluşacağımız günü bekliyorum. Sağlıkla kalın" notunu düştü.

SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ

Fatih Terim'in akciğerlerinde herhangi bir sorun olmadığı ve durumunun günden güne daha da iyiye gittiği öğrenildi.