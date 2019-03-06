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Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı

Fatih Terim, kalan haftalarda 27 puan toplamaları durumunda şampiyonluğa ulaşacaklarına inanıyor. Terim, "73 puanın altında kalırsak işimiz çok zorlaşır" dedi.

Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı
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Erzurumspor ile berabere kalarak lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, şampiyonluktan umudunu henüz kesmedi.

Kurmaylarıyla bir toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, takımına kalan 10 haftada sadece 1 mağlubiyet hakkı tanıyor.

EN AZ 27 PUAN TOPLAMALIYIZ

73 puanın altında kalmamaları gerektiğini düşünen Terim'in "Bizim kalan 10 haftada en az 27 puan toplamamız gerekiyor. Eğer 73 puanın altına düşersek işimiz çok zorlaşır" dediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR DE KAYBEDECEK

Liderin de puan kaybedeceğini düşünen Terim, farkı 3 puana düşürmeleri durumunda, Başakşehir'le Türk Telekom Stadı'nda oynayacakları maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturacaklarına inanıyor.

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