Fatih Terim'in savunma tercihi Donk-Semih

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i derbi öncesi en çok düşündüren konu savunma bölgesi. Son derece uyumlu olan Marcao-Luyindama ikilisinin cezalı olması, deneyimli hocayı alternatif isimlere yönlendirdi.

DONK-SEMİH İKİLİSİ İLK KEZ SAHADA OLACAK

Fatih Terim'in elinde orijinal mevkisi stoper olan Semih Kaya ve Ahmet Çalık bulunuyor. Bu isimlerin yanı sıra Terim, Donk'u da savunmada oynatıyor. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı olan Luyindama'nın yerine savunmada Donk-Marcao ikilisi görev yapmıştı.

Ahmet Çalık'la Semih'i aynı anda sahaya sürmeyi düşünmeyen Terim, yine Donk'u kullanacak. Tecrübeli futbolcunun partneri ise Semih Kaya olacak.

Donk-Semih ikilisini antrenmanlarda deneyen Fatih Terim, Fernando'yu 3 . stoper gibi bu ikilinin hemen önünde kullanacak. Brezilyalı futbolcu aynı zamanda oyunu savunmadan başlatan isim olacak.

Ryan Donk'un ilk 11'deki yeri garanti, son dakika bir değişiklik olması durumunda ise Donk'un yanında Ahmet Çalık görev yapacak.

65 yaşındaki teknik adam sol bekte Yeni Malatyaspor maçının yıldızı Linnes'e şans verecek. Sağ bek ise yine Mariano'ya emanet.