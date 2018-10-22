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Fatih Terim'in Schalke maçı 11'i

Çarşamba günü evinde Schalke'yi ağırlayacak olan temsilcimiz Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kafasında 11 hemen hemen netleşti.

Fatih Terim'in Schalke maçı 11'i
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Galatasaray çarşamba günü İstanbul’da oynayacağı Schalke 04 maçına alışılmışın dışında bir kadroyla çıkacak.

Teknik direktör Fatih Terim, hem sakat futbolcuların çok olması hem de taktik gereği ilk 11’de 5 değişiklik yapacak.

4 İSİM KESİN YOK

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda, sakat olan Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando ve Sofiane Feghouli, Schalke karşısında kesin olarak forma giyemeyecek.

Yine sakatlık problemi yaşayan tecrübeli stoper Serdar Aziz’in ise maça yetiştirilmesine çalışılıyor.

Fatih Terim sakatlıkları süren 4 oyuncunun yanı sıra, Süper Lig’deki son maçlarda ilk 11’de oynattığı Mariano ve Ömer’i yedek oturtup, Linnes ve Nagatomo’ya görev verecek. 

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Serdar, Maicon, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Eren

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