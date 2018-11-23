UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, organizasyonda mücadele eden 4 takımın teknik direktörüne "Hollywood filminde karakterinizi kim oynayabilir?" diye soruldu.

Fatih Terim'in seçimi Robert De Niro - VİDEO

TERİM'İN CEVABI DE NİRO OLDU

Soruyu gülerek yanıtlayan Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, kendisini ABD'li yıldız aktör Robert De Niro'nun canlandırmasını istediğini söyledi. Terim'in yanıtı, videonun üzerinde "gülen yüz" ifadesiyle başa çekildi.

Videoda yer alan diğer teknik adamlardan Borussia Dortmundlu Thomas Tuchel, Jake Gyllenhaal'u; Hoffenheimlı Julian Nagelsmann ise Owen Wilson'ı seçti.

Schalke 04'ün teknik direktörü Domenico Tedesco ise Nicolas Cage veya Robert De Niro cevabını verdi.