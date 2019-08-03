Fatih Terim'in Seri mutluluğu

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Diagne: Ben çok eşli bir insanım

Galatasaray’ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, "Ben, çok eşli bir insanım ve şu anki eşim Teresa Niutta da bunu biliyor. Zaten düğünümüz, İslami gelenekler çerçevesinde gerçekleşti" dedi.