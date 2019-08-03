Fatih Terim'in Seri mutluluğu

Galatasaray'da yeni transfer Seri'nin antrenmanlardaki hırsı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Fildişili futbolcuyu Kante'ye benzeten teknik direktör Fatih Terim, 28 yaşındaki oyuncunun liderlik özelliğine ise adeta hayran kaldı.
GÜVEN VERİYOR
Çift kale maçlarda takım arkadaşlarına sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli oyuncu, şimdiden takıma ve Fatih Terim'e güven vermeyi başardı.
Fiziksel olarak da iyi bir görüntü çizen Seri'nin kısa bir süre olmasına rağmen arkadaşlarıyla çabuk kaynaştığı görüldü.