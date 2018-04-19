Fatih Terim'in sezon sonu yollayacağı futbolcular

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-0 biten Akhisarspor maçının ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Fatih Terim, karşılaşma sonrası güvendiği bazı isimleri eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

"YETERİ KADAR MÜCADELE ETMEDİK"

Tecrübeli teknik adam ''Bundan daha önemli bir sürpriz yok, tabii ki beklenmedik. Allah insanlara şans veriyor, kullanmazsanız oyunun dışında kalıyorsunuz. İlk yarı 2-0 geriye düştük. İkinci yarı biraz daha rakibi sıkıştıran bir oyun oynadık ama yeteri kadar mücadele ettiğimizi söyleyemem. Yok ilk gol ofsayt, yok penaltı vardı, bunların hepsini konuşursunuz ama Galatasaray her kupada isteği, ruhu olan takımdır'' ifadelerini kullandı.

"G.SARAY RUHUNU SAHADA GÖREMEDİM"

Kupayı boşlamadıklarını dile getiren Terim, ''Beni mağlubiyetler üzmez. Beni en çok üzen, ruhu sahada görememektir. Bunların hepsi Galatasaray'ın lisanslı oyuncuları. Transfer edilmiş, bu kulüpte kalması istenmiş, oynaması gereken oyuncular. Bu kupayı boşladık ya da almasak da olur düşüncesinde değildik. O oynamamış, bu oynamış, hakem bunu vermiş, ötekini vermemiş... Bunlar benim kullandığım bahaneler değil. Tebrik ediyorum Akhisar'ı. Beni bugün üzen Galatasaray ruhunun sahada olmayışıdır'' dedi.

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"G.SARAY SEVİYESİNDE OLMAYANLAR GİDER"

Terim, "Galatasaray'ın bir seviyesi, hedefleri vardır. Gidilmek istenen hedefler vardır ve buna uygun oyuncular kalır. Uygun olmayanlar da kalmaz. Bu kadar basit. Teşekkür eder, başarılar dilersiniz. Büyük takımların problemleri büyük olur. Otuz milyon taraftarı olan camialarda pardon deme hakkı olmuyor. Bizim buralarda rüzgarlar sert eser. Büyük kulüp olmanın tezahürleri de bu reflekslerdir. Burada formanın pahalı olması lazım. Formayı giydiğinizde bırakmamak için uğraşmanız lazım. Eğer bu durum rutin hale gelirse büyük takım olmaktan çıkarsınız. Böyle bir durumda siz yönetmek zorundasınız ama idare etmek durumunda değilsiniz. Devamlı Abdurrahim Albayrak Bey ile istişare halindeyiz. Bugün bizim için çok önemli ama yarını da dizayn ediyoruz. Kimse merak etmesin. Haziran ve temmuz aylarında bunları göreceğiz." şeklinde konuştu.

YOLCU LİSTESİ

Terim'in gelecek sezon Latovlevici, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş, Hakan Balta, Koray Günter gibi isimlerle yola devam etmek istemediği öğrenildi.

Terim ayrıca son haftalarda büyük hatalar yapan Maicon ve Gomis'in boşluğunu dolduramayan Eren Derdiyok hakkındaki kararını sezon sonunda verecek.