Fatih Terim'in son testi negatif çıktı

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor camiasından bazı kişilere de bulaşmıştı.

O isimlerden biri olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, klinik bulguları iyileşme gösterdiği için hastaneden taburcu edilmişti.

14 gün evinde karantinada kalacağı açıklanan 66 yaşındaki teknik adamdan bir güzel haber daha geldi.

KARANTİNA 13 NİSAN'DA BİTİYOR

Terim'in dün yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.

13 Nisan'a kadar evinde kendini izole edecek olan deneyimli teknik direktör, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına geri dönecek.