Galatasaray'da 8. şampiyonluğunu yaşayan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla uzun soluklu bir anlaşma imzaladı.

Başkan Mustafa Cengiz, şampiyonluk kutlamalarında deneyimli teknik adama 5 yıllık sözleşme imzalatarak büyük bir jestte bulundu.

SÖZLEŞMESİ 2+3 YILLIK

Fatih Terim'in sözleşmesinin detayları belli oldu. 5 yıl olarak imzalanan sözleşme aslında 2+3 yıllık. Mustafa Cengiz yönetimin görev süresi 2 yıl sonra sona ereceği için bir sonraki dönemde yeni seçilecek yönetime tecrübeli hocanın 3 yıllık opsiyon hakkı bırakıldı.

500 BİN EURO BONUS ALDI

Bu sezonu 2 kupa ile tamamlayan Fatih Terim, bonus olarak da 500 bin euro aldı. Yeni sözleşmesinde para ve süre konusunda görüş belirtmeyen Terim'in mali şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

5 YILDA 100 MİLYON TL KAZANACAK

Gelecek 5 yılda da 3 milyon euro yıllık maaş alacak olan Fatih Terim'e şampiyonluk bonusu olarak da 500 bin euro verilecek. Yeni sözleşmesinde ücreti TL olarak ödenecek Fatih Terim, 2024'e kadar görevde kalırsa 5 yıl içinde 100 milyon TL kazanmış olacak.

Fatih Terim 5 yıl daha Galatasaray'da VİDEO