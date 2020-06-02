Fatih Terim'in stoper listesi

Standard Liege'den 8 milyon euroya transfer edilen ve ortaya koyduğu futbolla kısa sürede kalitesini gösteren Luyindama'nın talipleri, her geçen gün artıyor.

Everton'ın ardından bazı İtalyan kulüplerinin de Kongolu stoperin peşinde olduğu ve menajerler aracılığıyla yoklama yaptığı öğrenildi.

26 yaşındaki defans oyuncusunu 15 milyon euroya satmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, yönetime üç kişilik bir liste verdiği belirtildi.

İLK SIRADA JEMERSON VAR

Tecrübeli teknik adam, listenin ilk sırasına Monaco forması giyen Jemerson'un adını yazdı. Terim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı defans oyuncusunun çok yararlı olacağını düşünüyor.

4 sezondur Fransız ekibinde forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, koronavirüs nedeniyle yarıda kalan ligde bu sezon 15 maça çıktı.

CESAR MONTES

Meksikalı oyuncu Cesar Montes ise Terim'in düşündüğü bir diğer stoper. Scout ekipleri tarafından bulunan 1.95 boyundaki savunma oyuncusu, Monterrey takımında forma giyiyor. 23 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAAN AYHAN DA LİSTEDE

Listedeki bir diğer stoper ise A Milli Takımımızın vazgeçilmez oyuncusu Kaan Ayhan.

66 yaşındaki teknik adamın, Merih Demiral ile birlikte iyi bir ikili olan ve EURO 2020'ye gitmemizde büyük katkı sağlayan 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediği bildirildi.

Eğer Luyindama satılırsa, bu üç isimden en az birinin transfer edilmesi bekleniyor.