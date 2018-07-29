Fatih Terim'in stoperdeki ilk tercihi Moreno

Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kaliteli bir stoper isteyen Fatih Terim, La Liga ekibinde forma giyen yıldız futbolcunun transferini istedi.

AMK Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı takımın transferdeki son gözdesi Hector Moreno. Real Sociedad forması giyen tecrübeli stoperi çok beğenen Teknik Direktör Fatih Terim, yıldız isim için şartların zorlanması talimatını verdi.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Şampiyonlar Ligi'ni düşünen İmparator, Meksika Milli Takımı'nın değişmez ismi olan Moreno'nun uluslararası tecrübesi ve üst düzey defansif özellikleri sebebiyle kendileri için biçilmiş kaftan olduğunu düşünüyor.

Kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Meksikalı yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duran sarı-kırmızılılar, Real Sociedad'la pazarlıklara kısa süre içinde başlayacak.

İspanya'da düşük sayılabilecek bir maaşa oynayan Moreno'yu daha iyi şartlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatıyla ikna edebileceğini düşünen Galatasaray, 30 yaşındaki stoperin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.