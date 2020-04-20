Fatih Terim'in Süper Lig önerisi

Geçtiğimiz haftalarda gördüğü koronavirüs tedavisi sonlanan ve evinde karantinasına devam eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şansal Büyüka'ya açıklamalarda bulundu.

Ligin akıbetiyle ilgili konuşan Terim'den, bir de ilginç formül geldi.

''MADEM BİR TAKIM HAFTADA 2 MAÇ OYNAYACAK...''

Süper Lig'in yeniden başlamasının ardından bir takımın haftada 2 maç oynaması ihtimaliyle ilgili konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Madem bir takım haftada iki maç oynayacak, ilk maçlar pazartesi-salı-çarşamba oynansın. İkinci maçlar cuma-cumartesi-pazar yapılsın. İlk maçını pazartesi oynayan takım, ikinci maçını cuma, salı günü oynayan takım cumartesi, çarşamba oynayan takım pazar günü ikinci maçlarını yapsınlar.” dedi.

Takımların bu sistemle dinlenme şanslarının da bulunacağını belirten Terim, “Böylece her takım haftada iki maçını oynamış olur ve arada üç gün nefes alma ve yeni maçına mümkün olduğunca hazırlanma şansını bulur.” şeklinde konuştu.

''ASLA ŞİKAYET ETME HAKKIMIZ YOK''

Büyüka'nın, “Peki, bu üç gün arada bir de deplasmana gidip gelmeler var, zor olmayacak mı?” sorusu üzerine ise Fatih Hoca, “Baştan beri söylüyorum. Asla şikayet etme şansımız yok. Şartlar böyle... İtiraz etmeden, 'öf-pöf' demeden oynayacağız. Bu kısa sürelerde deplasmana gitme sıkıntı olur mu, elbette biraz olur, ona da katlanacağız.” yanıtını verdi.

''KAMPI KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM''

Deplasmana maç günü gitme düşüncesinin olduğunu da belirten Terim, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ben kampı kaldırmayı düşünüyorum. Zaten son maçlarda takımı kampa almadım. Deplasmana da maç günü gitmek niyetindeyim. Mevsim yaz... Hava muhalefeti olmaz, uçakta rötar olmaz. Türkiye’nin en uzak yeri 1-1.5 saat... Gidersin, maçını oynarsın, dönersin. Bu size zaman da kazandırır.”

''SEYİRCİ OLMAYACAKSA, BİR ŞEHİRDE OYNAMAK MANTIKLI''

Öte yandan karşılaşmaların tek bir şehirde oynanma ihtimaliyle ilgili yorumunu da belirten Fatih Terim, “Seyirci olmayacaksa, maçlar bir merkezde oynanabilir... Bu mantıklı... Oynayan her yerde kazanır. Aslında gelir kaybı çok fazla... Seyircisiz oynanmaz ama başka çare yoksa, yapacak bir şey de yok. Seyirci olmadığına göre tarafsız sahaya kimse bir şey demez.” ifadelerini kullandı.