Fatih Terim'in tahmini tuttu

Başakşehir'in Göztepe'ye 2-0 yenilmesinin ardından Süper Lig'de zirve yarışı yeniden alevlendi.

Galatasaray ile Başakşehir arasında 24. haftada 8 puan fark bulunuyordu. O hafta sarı-kırmızılı takım Erzurumspor'la 1-1 berabere kalmıştı.

8 DE KAPANIR 18 DE DEMİŞTİ

Mücadelenin ardından konuşan Fatih Terim, kendilerinin kazanmaları halinde puan farkının azalacağını belirtmiş ve şu sözleri sarf etmişti: "8 puan fark kapanır mı? 8 de kapanır 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım"

Son 4 haftaya girildiğinde Galatasaray aradaki puan farkını kapattı.

BAŞAKŞEHİR KREDİSİNİ TÜKETTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından lider Başakşehir, 28.29 ve 30 haftalarda puan kaybı yaşadı.

Önce Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan turuncu-lacivertliler, sonrasında Ç.Rizespor'la 1-1 berabere kaldı. Dün Göztepe ile karşılaşan Başakşehir rakibine 2-0 mağlup oldu ve tüm kredilerini tüketti.

G.SARAY KONYA'YI YENERSE LİDER OLACAK

Puan farkını 3'e indiren Galatasaray, pazartesi günü Konyaspor'u mağlup ederse uzun süre sonra liderlik koltuğuna oturacak.

Zirvedeki son durum şu şekilde: