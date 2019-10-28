Fatih Terim'in takımda görmek istemediği isimler

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

İyi bir kadro kurulmasına rağmen ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılarda bazı futbolcularla yollar ayrılacak.

4 İSİM YOLCU

Derbinin ardından yaptığı açıklamada, "Bazılarının son şansıydı" diyerek değişiklik sinyalini veren teknik direktör Fatih Terim'in Marcao, Belhanda, Mariano ve Selçuk'la çalışmak istemediği ortaya çıktı. Ayrıca bu listeye ilerleyen haftalarda başka isimlerin de eklenebileceği öğrenildi.

LİNNES DÖNÜYOR

Sezon başında yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Linnes'in sözleşmesini donduran Cimbom, Norveçli futbolcuyu devre arasında kadroya geri alacak.

FEGHOULİ UYARILACAK

Terim'in ayrıca performansından memnun kalmadığı Feghouli'yle le de özel olarak görüşme yapacağı belirtildi.