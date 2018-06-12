Fatih Terim'in takip ettiği genç futbolcular

Fatih Terim, Şampiyon Ligi'nde mücadele edecek güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda genç oyuncuları da takip ediyor. Yaşlanan kadroda revizyona gidecek olan Terim'in listesinde 10 futbolcu var.

TERİM'İN 10 KİŞİLİK LİSTESİ

Tecrübeli teknik adam, Türkiye ve Avrupa'dan genç oyuncuların bulunduğu geniş listeden bazı isimleri sarı-kırmızılı takıma kazandıracak.

İşte Terim'in listesindeki gençler;

Güven Yalçın (B.Leverkusen) - (19 yaşında - Orta saha/Forvet)

Mert Müldür (Rapid Wien) - (19 yaşında - Stoper)

Muhayer Oktay (Düsseldorf) - (19 yaşında - Orta saha)

Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - (19 yaşında - Orta saha)

Trezeguet (Kasımpaşa) - (23 yaşında - Kanat)

Emre Mor (Celta Vigo) - (20 yaşında - Kanat)

Barış Alıcı (Altınordu) - (20 yaşında - Orta saha)

Zeki Çelik (İstanbulspor) - (21 yaşında - Sağ bek - Stoper)

Yılmaz Kılıç (Wehen) - (19 yaşında - Stoper)

Erce Kardeşler (Altınordu) - (24 yaşında - Kaleci)

Cedric Carrasso’nun ayrılmasının ardından yedek kaleci arayışlarında ortaya çıkan isim Erce Kardeşler oldu.

Altınordu’da yetişen ve bu sezon TFF 1. Lig’deki performansı ile beğeni kazanan 24 yaşındaki file bekçisi G.Saray’ın da hedefi durumunda. Oyuncunun 2020’ye kadar kontratı bulunuyor. Erce'yi Standart Liege de istiyor





