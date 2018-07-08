Fatih Terim'in Tarık ve Tolga yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SÜPER KUPA'YA HEPSİ YETİŞECEK

Takımdaki bazı oyuncular hakkında bilgi veren Fatih Terim, "Muğdat Çelik'in hiçbir sorunu yok. Adapte oluyor. Elenme sıralarına göre futbolculara izin verdik. Belhanda burnunda küçük bir operasyon geçirdi. Yuto'ya izin verdim. Fernando Muslera'ya biraz daha izin verdik. Hepsinin Süper Kupa'ya yetişeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

SAĞLIĞINA KAVUŞTUKTAN SONRA KARAR VERİRİZ

Kamp kadoruana alınmayan Tolga Ciğerci ile ilgili soruları yanıtlayan Fatih Terim, "Tolga zaten sakat, bildiğiniz gibi tedavi oluyor. 20 günden daha fazla zaman gerekiyor. İstanbul'da daha rahat tedavi olur. Oyunculara kızma gibi bir lüksümüz yok. Kararlarla ilgili tasarruf hakkımız var. Ümit ederim bir an evvel iyileşir, döner gelir. Sağlığına kavuştuktan sonra karar veririz" ifadelerini kullandı.

TARIK ÇAMDAL VE ERAY İŞCAN GİDİP OYNAMALI

Tarık Çamdal ve Eray İşcan'la ilgili görüşünü aktaran Terim, "Tarık Çamdal'ın oynamasını gerektiğini söyledim. Eray İşcan'a da bunu söyledim. Oynamak bazen birçok şeye iyi gelir. Ne kadar ekonominiz ya da kazandığınız fazla olursa olsun, oynamanın keyfini size vermez. Oynarsanız, hem manevi hem de maddi olarak fazla kazanırsınız. Tarık'ın gidip oynaması gerekiyor. Eray'ı bıraktığımız zaman çok önemli maçlarda oynattım. Gidip oynamalılar ve kendilerini kanıtlamalılar. En kısa zamanda yeni kulüplerine gideceklerini düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

FATİH TERİM'DEN TRANSFER İTİRAFLARI!

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Fatih Terim, "Mevcut kadromuzu korumak istedik. Kritik olan Nagatomo ve Denayer'di. Donk imzaladı. Denayer de inşallah olur. Mevcut kadromuzu koruduktan sonra ihtiyacımıza göre almaya özen göstereceğiz. Gücümüz yettiği kadar transfer yapacağız. Bazı yerlere ihtiyacımız var. Olayları saptırmadan şunu söylemekte yarar var; 31 Ağustos'a kadar olan zaman dilimi, her kulüp için olduğu gibi Galatasaray adına da önemli bir zaman dilimi. Takip edeceğiz, bakalım neler olacak." diyerek sözlerini noktaladı.