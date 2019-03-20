Fatih Terim'in tazminatı Çocuk Esirgeme'ye bağışlayacak

Fatih Terim ile TFF arasındaki tazminat krizinde Terim'in aldığı tazminat çok tartışılmıştı. Terim'in kazandığı 6 milyonluk liralık tazminatın Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanacağı açıklandı.

Açıklamayı yapan kişi ise Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir.

"FAİZLERİYLE BİRLİKTE BAĞIŞLANACAK"

Terim'in avukatı tazminatın az olduğu, TFF ise kararın kaldırılması talebiyle temyiz başvurusunda bulundular ve konu Yargıtay’a taşındı. İki hafta önce avukatı aracılığıyla Çocuk Esirgeme Kurumu'na resmi yazı gönderen Terim’in, Yargıtay'ın tespit edeceği tazminatın tamamını faiziyle birlikte kuruma bağışlayacağı öğrenilldi.

SÖZLEŞMESİ FESH EDİLMİŞTİ

2013 yılında futbol direktörlüğü görevine gelen Terim'in sözleşmesi 26 Temmuz 2016'da Alaçatı'da Selahattin Aydoğdu adlı kebapçıyı dövdüğü gerekçesiyle feshedilmişti.

Sözleşmesinin haksız yere feshedildiği iddiasıyla yargıya başvuran Terim'in bu başvurusunu inceleyen mahkeme, TFF'nin ünlü teknik adama 9 milyon lira civarında tazminat ödemesine hükmetmişti. Tarafların itirazları üzerine bölge adliye mahkemesi tazminatın 6 milyon lira olarak ödenmesine karar vermişti.