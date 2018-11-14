Fatih Terim'in TFF'ye verdiği savunma

Fatih Terim, savunmasında müsabaka hakemine yönelik haraket ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taça çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.

YARGITAY KARARLARI ORTADA

Sporx'in haberine göre, hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını ciddi bir hukuki çalışma yaparak Yargıtay'ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi. Terim, söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğini ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının bilinmesini istedi.

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ŞENOL GÜNEŞ VE SERGEN YALÇIN'A 1 MAÇ ÇIKMIŞTI

Tecrübeli teknik adam yaptığı yazılı savunmasında benzer sözlü eylemlerden dolayı sadece bir maç men cezasına çarptırılan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş kararlarını emsal göstererek kendisinin hakaretten yargılanmasına tepki gösterdi.

Terim, geçen sezon 8 mart tarihinde oynanan Konyaspor-Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın keza yine 23 eylül tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in görüntülere yansıyan sinkaflı sözlerden dolayı sadece bir maç ceza almasının sevk edildiği eylemle örtüştüğünü ancak diğer eylemlerin yargılamasının sportmenliğe aykırı hareket kapsamında değerlendirilirken, kendisinin hakaretten değerlendirilmeye alınmasının yanlışlığına dikkat çekti.





Ancak Şenol Güneş'in ettiği küfrü hakem görmediği ve raporuna yazmadığı için Güneş 1 maç ceza almıştı. Tecrübeli teknik adamın küfrü kameralara yansımıştı.

İŞTE AYDINUS'UN KULÜBE GELEN RAPORU

Fatih Terim'in ağır ceza almasında etkin olan hakem Fırat Aydınus'un TFF'ye verdiği ve federasyonun da savunma almak için Galatasaray kulübüne gönderdiği rapor ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün teknik adamı Terim'in sevkinin ekine iliştirilerek kulübe gönderilen Aydınus'un raporunda Terim'le ilgili, "... Teknik sorumlu maç bitiminde sahanın içinde bana doğru gelerek bu maçı bu hale siz getirdiniz. Ya sen kalacaksın ya ben kalacağım. Maç sonunda konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Bu maçı senin gibi hakemler a... s..." dedi.