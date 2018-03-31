Fatih Terim'in Trabzonspor maçı 11'i

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Trabzonspor’a karşı sahaya süreceği kadroyu netleştirdi.
MARİANO 11'DE OLACAK
Terim, yarınki zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi kaleyi Muslera’ya, savunma hattını ise Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo dörtlüsüne teslim edecek.
Linnes’in Norveç Milli Takımı’nda arka adalesinde sorun yaşaması ve tam olarak hazır olmaması, Fatih Hoca’yı Mariano’ya yöneltti.
FERNANDO'NUN YERİNE DONK
Kart cezalısı Fernando’nun yokluğunda forma giyecek isim ise Ryan Donk olacak. Hollandalı’nın orta alandaki partneri ise Milli Takım’da küçük bir problem yaşayan Selçuk İnan olacak.
Tecrübeli futbolcu tamamen iyileşirken yarın da takımdaki yerini alacağı belirtildi. Cim-Bom’da ön tarafta ise değişiklik olmayacak.
Sağda Feghouli, ortada Belhanda ve solda Rodrigues forma giyecek. Aslan’ın gol ayağı ise Gomis olacak.