Fatih Terim'in Trabzonspor maçı taktiği

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla toplantı yaptı.

Alınacak 3 puanın camiayı kenetleyeceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, maçın taktiğini de oyuncularına anlattı.

Bordo-mavililerin mücadeleye baskılı başlayacağını belirten Terim, Brugge maçında ortaya konulan mücadeleci futbolu Trabzon'da da görmek istediğini söyledi.

Sakat ve cezalı oyuncuların çok olması nedeniyle kontra atak futbolunu benimseyecek olan Cimbom; Feghouli, Adem Büyük ve Ömer Bayram'la gol arayacak.

SOSA VE NWAKAEME'YE DİKKAT

Ayrıca Sosa ve Nwakaeme'yi durdurmaları durumunda Trabzonspor'un gardını düşüreceğine inanan 66 yaşındaki teknik adamın, bu iki isme özel önlem alacağı belirtildi.