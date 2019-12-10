Fatih Terim'in transfer listesi

Ligde iyi bir grafik çizemeyen, Şampiyonlar Ligi'nden elenen, Türkiye Kupası'nda ise ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, dört gözle devre arası transfer dönemini bekliyor.
Alınan kötü sonuçların ardından sık sık kadroda değişikliğe gidileceğini söyleyen teknik direkör Fatih Terim, yönetime istediği oyuncuların listesini verdi.
Terim'in; Shaqiri, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Onyekuru ve Okay Yokuşlu'nun alınmasını talep ettiği öğrenildi.
LİSTEYE STOPER DE GİREBİLİR
Öte yandan, Luyindama'nın sezonu kapatmasının ardından stoper bölgesinde sayısal olarak eksik kalan Cimbom'un, defans hattına da takviye yapabileceği öğrenildi.