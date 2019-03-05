Fatih Terim'in umudu Fenerbahçe

Süper Lig'de artık son 10 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı iyice kızışmış durumda.

Erzurum deplasmanında kaybettiği 2 puanla liderin 8 puan gerisine düşen sarı-kırmızılılar, dört gözle Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini beklemeye koyuldu.

TERİM'İN UMUDU FENERBAHÇE

Erzurum dönüşü oyuncularıyla bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, Başakşehir'in de zor maçları olduğunu belirterek, "Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin" sözleriyle öğrencilerini motive etmeye çalıştı.

Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında muhteşem bir geri dönüşe imza atarak büyük maçların takımı olduğunu bir kez daha gösteren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oynadıkları Ç.Rizespor maçını da kazanarak yükselişini sürdürmüştü.

Fenerbahçe'nin bu tarz maçları iyi oynadığını bilen Terim, Kanarya'nın deplasmandan en kötü 1 puanla döneceğini düşünüyor.