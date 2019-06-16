Fatih Terim, Welbeck'in alınmasını istiyor

Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katan, Babel'le de prensip anlaşmasına varan Galatasaray yönetimi, forvet hattı için de çalışmalara başladı.
Diagne'yi Arap kulübü Al Shabab'a satmaya hazırlanan Aslan'ın hedefinde Arsenal ile yollarını ayıran İngiliz yıldız Danny Welbeck var.
Fatih Terim'in çok istemesi üzerine hareketen geçen Cimbom'un, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçti.
COME TO MESAJLARI YAĞIYOR
Welbeck ismi, camiada heyecan yaratırken, yıldız futbolcunun sosyal medya hesabına akın eden sarı-kırmızılı taraftarın fotoğraflara "Come to Galatasaray" şeklinde yorumlar yaptığı görüldü.
Avrupa'nın birçok devi tarafından istenen Welbeck'in önümüzdeki günlerde kararını vermesi bekleniyor.