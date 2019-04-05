Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor maçı 11'i

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyapsor'u konuk edecek.
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu kez sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Cimbom'da kritik karşılaşma öncesi iki önemli eksik bulunuyor.
DONK VE SELÇUK 11'E
Kupa maçında direkt olarak kırmızı kart gören Luyindama ile sarı kart cezalısı Ndiaye, Malatya karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, son yapılan taktik antrenman sonrası bu iki futbolcunun yerine kimleri oynatacağına karar verdi.
İşte Terim'in Malatya maçı 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Fernando, Selçuk, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne