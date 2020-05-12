Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Fatih Terim'in yeni teknik heyeti şekilleniyor Gelecek sezon için yeni bir teknik heyet kadrosu oluşturacak olan Fatih Terim'in, Elmander, Riera ve Selçuk İnan'ı istediği öğrenildi.

2 Galatasaray hala Falcao'dan haber bekliyor Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ve bu süreçte oyunculardan anlayış bekleyen sarı-kırmızılı yönetime, Radamel Falcao'dan henüz bir yanıt gelmedi.

3 Türkiye'de başarısız olan yabancı hocalar Son 25 yılda Süper Lig'de görev almış ancak başarısızlıkları nedeniyle yolların ayrıldığı teknik direktörleri sizler için derledik...

4 Manchester City'nin sahibi 9'uncu kulübünü satın aldı İngiliz devi Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group'un (CFG), Belçika ekibi Lommel'i satın aldığı öğrenildi.

5 Beşiktaş'ın Nagatomo'ya teklifi ortaya çıktı Galatasaray'da kadro dışı kalan Nagatomo ile ilgilenen Beşiktaş'ın, Japon futbolcuya 500 bin euro karşılığında 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

6 Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut baskısı Pellegrini ve Bjelica ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'dan gelen Erol Bulut isteği üzerine geri adım attı. Sarı-lacivertlilerde ibrenin, Bulut'a döndüğü öğrenildi.

7 4 büyükler 9 aylık bilançolarını açıkladı Beşiktaş ve Trabzonspor'da nisan ayında 9 aylık bilançoların açıklanması üzerine, G.Saray ve F.Bahçe'den de açıklama geldi. Buna göre; en büyük zarar 246 milyon TL ile siyah-beyazlılara ait.

8 Hasan Şaş'ın istifasının perde arkası Yönetimin davranışları nedeniyle yolları ayırmayı düşündüğü Hasan Şaş'ın, bu durumu anlayınca istifa ettiği öğrenildi.

9 Basketbol ve voleybolda ligler sonlandırıldı Basketbol ve voleybol federasyonları, koronavirüs nedeniyle ligleri sonlandırma kararı aldı. İki branştan da şampiyon çıkmayacak. Ayrıca küme düşme de olmayacak.