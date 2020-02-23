Fatih Terim'le Onyekuru'dan Kadıköy 'selfiesi'

Galatasaray'da 20 yıllık hasret sona erdi, kutlamalar karşılaşma bitmeden başladı.
Derbinin yıldızlarından Henry Onyekuru oyundan alınırken hocası Fatih Terim'e koştu.
TERİM'LE ONYEKURU'DAN KADIKÖY SELFİESİ
Terim, Onyekuru'yu tebrik ederken teknik heyetten uzatılan telefonla karşılaşma devam ederken selfie (özçekim) çektirdi.
Yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan görüntü sonrası Galatasaraylı taraftarlar, #KadıköyHatırası etiketiyle sosyal medyada paylaşımlara başladı.
(Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır.)