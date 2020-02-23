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Fatih Terim'le Onyekuru'dan Kadıköy 'selfiesi'

Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisinin son anlarında oyundan çıkan Onyekuru'yla teknik direktör Fatih Terim maç devam ederken selfie çektirdi.

| Haber Merkezi
Fatih Terim'le Onyekuru'dan Kadıköy 'selfiesi'
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Galatasaray'da 20 yıllık hasret sona erdi, kutlamalar karşılaşma bitmeden başladı.

Derbinin yıldızlarından Henry Onyekuru oyundan alınırken hocası Fatih Terim'e koştu.

TERİM'LE ONYEKURU'DAN KADIKÖY SELFİESİ 

Terim, Onyekuru'yu tebrik ederken teknik heyetten uzatılan telefonla karşılaşma devam ederken selfie (özçekim) çektirdi.

Yayıncı kuruluşun ekranına yansıyan görüntü sonrası Galatasaraylı taraftarlar, #KadıköyHatırası etiketiyle sosyal medyada paylaşımlara başladı. 

(Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır.)


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