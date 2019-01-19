Fatih Terim'le yönetim arasında Ozan krizi yaşandı

Galatasaray, genç savunma oyuncusu Ozan Kabak'ı Fatih Terim'in veto etmesine rağmen 11 milyon euro bedel karşılığında Stuttgart'a sattı.

"TRANSFER YAPMAK İÇİN OZAN'I SATMALIYIZ"

Fatih Terim, Ozan'ın devre arasında satılmayacağını söylemişti ancak gelen teklifin 11 milyon euroya çıkması yönetimi ikna etti. Terim, satmayın dese de Başkan Mustafa Cengiz, transfer yapabilmek için genç oyuncuyu Stuttgart'a yolladı.

Ozan Kabak'ın satışına karşı çıkan Fatih Terim'e Mustafa Cengiz'in cevabı, "Bir stopere 4 milyon euro verdik. Rodrigues'in satışından 4 milyon euro kaldı. İki forvet bir stoperi başka nasıl alacağız. Ozan'ı o yüzden satmak zorundayız." yanıtı verdi.

Sezon başında da Gomis'in satışından sonra golcü transferinin yapılamaması nedeniyle Fatih Terim ile sarı-kırmızılı yönetimin arası açılmıştı. Ancak olayı daha sonra Abdürrahim Albayrak araya girerek çözmüştü.