Fatih Terim'li G.Saray'ın konuğu Göztepe

TT Stadı'ndaki maç ta iki sarı-kırımızılı ekip 14 yıl sonra birbirlerinin rakibi olacak. Göztepe'de Sabri Sarıoğlu görev verilirse ilk kez eski takımına karşı oynayacak.

4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim ise 1989-90 sezonunda bir süre çalıştırdığı Göztepe'ye bu kez rakip olacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak.

14 YIL SONRA

Galatasaray'da tekrar teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, 1989-1990 sezonunda bir süre görev yaptığı Göztepe'ye karşı rakip olacak. Göztepe'de sezon başında takıma dahil olan Sabri Sarıoğlu, forma şansı bulması halinde kariyerinde ilk kez altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak.

Galatasaray ile Göztepe, yarın İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 14 yılı aşkın süre sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip Süper Lig'de en son, İzmir temsilcisinin küme düştüğü 2002-2003 sezonunda karşılaştı. Tarafların ligdeki son maçı 18 Nisan 2003 tarihinde İzmir'de oynandı ve Galatasaray müsabakada 1-0 galip geldi.