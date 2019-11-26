Fatihspor Kulübü'ne saldırı

13 Ekim günü molotofkokteylli saldıraya uğrayan Fatihspor'a ait olan kulüp binası, bu son saldırıda tamamen yandı ve bina kullanılamaz hale geldi.

Kulüp Başkanı Yunus Yazıcı, ilk saldırı sonrası faillerin yakalanıp adalete teslim edilmediğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu da Emniyet Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunduklarını, olayın aydınlatılmasını, faillerin bir an önce yakalanmasını beklediklerini ifade etti.

100 BİN EUROLUK MADDİ ZARAR

Terzioğlu, bu tip olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını talep etti.

Fatihspor'a bir ay önce gerçekleşen ilk saldırıda, 100 bin euronun üzerinde maddi zarar meydana gelmişti.