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Fatih Terim'den Belhanda'ya tepki

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart ile hedefteki isim oldu.

| Haber Merkezi
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Younes Belhanda, 10 kez derbilerde sahada olurken 4 kez de kırmızı kart gördü.

Oyundan çıkarken Deniz Türüç ile yaşadığı sert tartışma Galatasaray’ı 10 kişi bırakırken, derbinin ardından Fatih Terim’in öğrencisini sert bir dille uyardığı, hatta tecrübeli teknik adamın Faslı orta sahayı sildiği öğrenildi.

Lemina’nın sakatlığında performans olarak tatminkar bir oyun ortaya koysa da sorumsuz hareketlerinden dolayı takım arkadaşlarını zor durumda bırakan 29 yaşındaki futbolcu, camianın da sabrını taşırırken yönetimin menajer William D’Avila’yı arayarak, ‘Belhanda’ya şimdiden kulüp bul’ talimatını verdiği kaydedildi.

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