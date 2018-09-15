Fatih Terim: Ozan Kabak'ı güvendiğim için oynattım

Fatih Terim,, savunmanın göbeğinde görev verdiği Ozan Kabak'a güvendiğini söyledi. Galatasaray taraftarının genç oyunculara sabır gösterdiğini ifade eden Terim, "Genç oyuncu oynatmamın sebebi fantazi değil" dedi.

"OZAN BİR SEÇİM"

Oyuncularının ilk yarıda çok fazla pozisyon bulamadığını belirten tecrübeli hoca, "Maça bakacak olursak ilk yarı kurak ve sıcak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. İlk yarıda çok fazla pozisyon bulamadık. Devre arası tahmin edebileceğiniz gibi geçti içeride ve takım kendine geldi." dedi.

Ozan Kabak'ın performansını beğendiğini dile getiren Terim, sözlerine şöyle devam etti;

"Ozan sanki yıllardır bizimle oynuyormuş gibiydi. Çok da memnunum. Bu bir genci oynatma fantezisi değil, bu bir mecburiyet ve güven. Maicon sakat, Ahmet, Ozan ve Serdar vardı. Bir seçim yapacaktım ve böyle bir tercihte bulundum. Herhangi bir hazırlık maçı değil, liderlik maçı. O yüzden hem Ozan için hem bizim için ciddi bir risk aslında. Ama burada bir avantajımız var. Galatasaray taraftarı genç oyunculara tolerans gösteriyor ve sahip çıkıyor.

Oyunu, duruşu, kademesi ve hava toplarıyla neredeyse hatasız bir maç oynadı. Onun için ve Galatasaray adına çok mutluyum. Naturası da iyi bir çocuk. Efendiliğiyle, öğrenme isteğiyle, ilişkileriyle çok iyi bir çocuk. İnşallah Galatasaray iyi bir oyuncu kazandı."