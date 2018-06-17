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Favori Almanya Meksika'ya yenildi

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, Rusya'daki ilk maçında Meksika'ya 1-0 mağlup oldu. Meksika'ya galibiyeti getiren golü Lozano kaydetti.

Favori Almanya Meksika'ya yenildi
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Dünya Kupası F Grubu ilk maçında son şampiyon Almanya, Meksika ile karşılaştı.

İLK YARIYI MEKSİKA ÖNDE KAPATTI

İki takımın da etkili başladığı ilk yarıda eşitliği Meksika bozdu. 35. dakikada iyi bir pozisyon yakalayan Lozano düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. İlk yarı Meksika'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

ALMANYA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

İkinci yarıda Meksika oyunu sahasında kabullendi. Almanya beraberlik golünü bulabilmek için önemli pozisyonlara girdi ancak bu fırsatlardan yararlanamadı.

Son şampiyon ve bu tunuvanın favorsi Almanya, Rusya'daki ilk maçında Meksika'ya mağlup oldu.

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