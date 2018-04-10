Favre, Balotelli'yi eleştirdi

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, eleştiri oklarını Mario Balotelli'ye yöneltti.

ÇOK KONUŞMAK İSTEMİYORUM HAREKET ETMEDİ

Favre, Balotelli'nin isteksiz olduğunu söylerken, "Çok konuşmak istemiyorum ama fazla hareket etmedi. Seni tutan adamdan kurulup, takım arkadaşların için bir seçenek olmaya çalışmalısın, bu kadar basit." dedi.

Karşılaşmanın son 9 dakikasında oyundan çıkarılan Balotelli, kulübede de oturmadan soyunma odasının yolunu tuttu.

Nice, Fransa Ligue 1'de Avrupa biletinin 5 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.