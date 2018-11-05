FB TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya'ya hapis cezası

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

İtalyan ve İspanyol basını, Barcelona'nın oyuncu danışmanlarından Ariedo Braida'nın Fiorentina-Roma maçında Cengiz'i tribünden takip ettiğini yazdı.

Fenerbahçe yönetimi Koeman'la yola devam etmek istiyor. Yeni bir hoca gelince de Koeman'a en azından devre arasına kadar yardımcılık yapması için teklif yapılacak.

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans segileyen Beşiktaş'ın 5 temel sorunu var.

Derbinin son dakikalarında birbirleriyle uğraşan Soldado ile Belhanda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İspanyol forvetin Faslı futbolcuya tükürdüğü, Belhanda'nın ise Soldado'ya tekme attığı görüldü.

Galatasaray'ın Schalke ile Almanya'da oynayacağı maçın kadrosunda Eren Derdiyok ve Fernando yer almadı.

Trabzonspor'un Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 71. dakikada oyundan çıkarken tribünlere ve kulübeye tepki gösteren Burak, bu sabah yapılan idmanda basın mensuplarına imalı sözlerde bulundu.

Malmö maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da hatalı gol yiyen Karius, Fabri'nin boşluğunu henüz dolduramadı.

Salah'ın gol sevincini ölümsüzleştirmek adına yapılan heykel, Mısırlı yıldıza hiç benzemedi. Mai Abdel isimli heykeltıraş, bu eseriyle sosyal medyada dalga konusu oldu.

Salah için yapılan heykel güldürdü

Tayland'da düzenlenen boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

1 Hasan Şaş: Beni provoke ettiler Maçın ardından sahaya girerek Skrtel'e saldıran Hasan Şaş, başta Soldado olmak üzere bazı F.Bahçeli futbolcuların kendisini tahrik ettiğini söyledi.

2 Nakavt olan boksör hayatını kaybetti Tayland'da düzenlenen boks müsabakasında rakibinin darbeleriyle nakavt olan ve komaya giren İtalyan sporcu Christian Daghio, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 Fenerbahçe'nin Koeman'a teklifi Fenerbahçe yönetimi Koeman'la yola devam etmek istiyor. Yeni bir hoca gelince de Koeman'a en azından devre arasına kadar yardımcılık yapması için teklif yapılacak.

4 Soldado ile Belhanda'nın kavgası Derbinin son dakikalarında birbirleriyle uğraşan Soldado ile Belhanda'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı. İspanyol forvetin Faslı futbolcuya tükürdüğü, Belhanda'nın ise Soldado'ya tekme attığı görüldü.

5 Ampute Milli Takımı 2. oldu 2018 Dünya Şampiyonası finalinde Angola'ya penaltılarda kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı 2. oldu.

6 Karius henüz beklentileri karşılayamadı Malmö maçından sonra Başakşehir karşılaşmasında da hatalı gol yiyen Karius, Fabri'nin boşluğunu henüz dolduramadı.

7 Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i düşündüren 5 sorun Bu sezon inişli çıkışlı bir performans segileyen Beşiktaş'ın 5 temel sorunu var.

8 Mustafa Cengiz: 7-0 kazanmak isterdik Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe'yi 7-0 yenerek 6-0'ın psikolojisinden kurtulmak isterdim" dedi.

9 Burak Trabzonspor ile bağlarını kopardı Trabzonspor'un Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta 71. dakikada oyundan çıkarken tribünlere ve kulübeye tepki gösteren Burak, bu sabah yapılan idmanda basın mensuplarına imalı sözlerde bulundu.