FB TV'ye çıkan Alex'in gözleri doldu

Türkiye'ye gelen ve Atiker Konyaspor maçını locada izleyecek olan Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, FB TV'de açıklamalarda bulundu.

İşte Alex'in sözleri:

Efsane futbolcu, "Öncelikle sizlere özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 6-7 senedir kulüp üzerinden taraftarlarımıza seslenememiştim. Bu fırsatı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Çocuklarım büyüyor. Maria 15 yaşına girecek. Hayali iyi bir tenisçi olmak. Antonia okuluna devam ediyor. Oğlum Felipe en küçük çocuğum 8.5 yaşında. Bizler ise annesi babası olarak onlara destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Gözleri dolan Alex, "Gollerimi izlerken duygulanıyorum. Ankara'ya ilk gidişimdi sanırım. Gençlerbirliği maçında 2 gol attım ve galip geldik. Hatıralarımda taze olan maçlardan. Samsunspor maçında attığım golü, içgüdülerimle attım. Bazı golleri hislerinizle atarsınız. Kaleci de beklemedi. Muazzam bir gol oldu. Antrenmanda çalıştığım ve planlayarak attığım goller benim için en güzel gollerimdir." dedi.