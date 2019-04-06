F.Bahçe: 24 saatte 15 milyon TL bağış topladık

Geçtiğimiz perşembe günü başlatılan 'Fener Ol' kampanyası hakkında açıklama yapan Fenerbahçe, toplanan bağış miktarının 15 milyon TL'ye ulaştığını duyurdu.

15 MİLYON TL TOPLANDI

Sarı-lacivertli takımın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 10 bin TL'nin üzerindeki bağışların toplam miktarı ise açıklanmadı. Öte yandan açıklamanın detaylarında 15 milyon TL'nin 24 saatte 300 bin taraftarın katılımıyla toplandığı ve hedeflenen rakama ulaşılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 4 Nisan tarihinde, Kulübümüzün ekonomik özgürlüğü için en önemli adımlardan biri olan ve milyonlarca taraftarımızın katılımını hedefleyen kitlesel destek kampanyamız “Fener Ol” için yola çıktık.



Tüm bu çerçevede; 7’den 70’e milyonlarca taraftarımızın katılımı ve desteğini hedefleyen, kitlesel bir Fenerbahçelilik hareketi olan Fener Ol kampanyamızda amaç, toplanacak tutar olduğu kadar rakamsal olarak da rekor sayıda taraftarımızın katılımını sağlamaktı.



Bu hedefe uygun olarak kampanyamızın başlamasını takip eden sadece 24 saat içerisinde yani bugünkü gazetelerin baskıya girdiği saatte;



10 bin TL’nin üzerindeki kurumsal ve bireysel destekler dâhil edilmeden, gönüllü kitlemizin katkısı sonucu, toplanan tutarın 15 milyon TL’yi aşmış olduğunu,



300 binden fazla taraftarımızın kampanyamıza katıldığını gurur duyarak belirtmek isteriz.



Bu tablo, kampanyamızın tabanımıza nasıl bir hızla yayıldığını, gönüllü kitlemizin Fener Ol’u nasıl sahiplendiğini göstermiş; hedeflerimize ulaşma yolunda bize çok büyük güç vermiş inanç ve motivasyon kaynağı olmuştur."

