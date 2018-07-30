F.Bahçe Acun Ilıcalı'dan FB TV'yle ilgili fikir aldı

Fenerbahçe taraftarı olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sarı-lacivertli takımla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

TV8'de 'Gel Konuşalım' programına konuk olan Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'deki yeni oluşum çok çekici. Mentaliteyi çok beğeniyorum. Başkanımızın genel tavrı, vizyonu, düşündükleri heyecan veriyor. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ne bileyim, forma olsun, forma alıyorum. 5 bin forma aldım geçen gün. Dağıtacağım. " dedi.

"FB TV KONUSUNDA KATKIM OLABİLİR"

Fenerbahçe'nin yeni yönetimi tarafından kulübe çağrıldığını söyleyen Ilıcalı, "Algı çok açık. Sağolsunlar beni davet ettiler, fikir aldılar. FB TV konusunda katkım olabilir. Taraftar ile ilgili projelere de katkılarım olabilir. Çok iyi hissediyorum. Güzel bir döneme başladık. Sevgili Metin Şen, çok iyi arkadaşım zaten, yönetimde. Ali Koç ile yıllardan beri beraber olmuşluğumuz var. Sağolsun beni birçok projenin içine çekti, çağırdı, ben de yer aldım." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'NİN YURT DIŞI MAÇLARINI KAÇIRMAM"

Acun Ilıcalı, başkanlık ile ilgili gelen soruya, "Hayalimde Fenerbahçe başkanlığı yok. Taraftar gibi mutluluk yaşıyorum. Beraber gidiyoruz, tribünde mutlu oluyoruz. Yurt dışı deplasmanlarında bütün maçlara giderim. 15 yıldır sadece 1-2 maç kaçırmışımdır." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Ali Koç'un seçilmesinden duyduğu heyecanı dile getiren Ilıcalı, "Türk futbolunda yeni bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Artık herkesin kendi takımıyla ilgileneceği ve rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor. Ben Fatih Hoca'yı çok seviyorum mesela. Avrupa'da Galatasaray ile başarılı olduğunda sevindim. Birlikte Dünya Kupası'nı izlemeye gittik kendisiyle." diyerek sözlerini noktaladı.