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F.Bahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam istifa etti

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de başkan yardımcısı olan Burhan Karaçam, görevinden ayrılma kararı aldı.

| Haber Merkezi
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Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan Fenerbahçe'de bu sezon yönetimde ikinci istifa yaşandı.

Ali Koç'un ekibinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Burhan Karaçam istifasını verdi.

FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE AYRILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ 

Karaçam'ın ayrılma sebebinin ise yönetimde yaşadığı fikir ayrılıkları sebebiyle olduğu öğrenildi. Resmi açıklamanın ilerleyen dönemlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Özellikle mali işler konusundaki uzmanlığıyla bilinen Burhan Karaçam, son gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yer almamıştı.

METİN ŞEN DE BIRAKMIŞTI 

Bu arada, geride bıraktığımız dönemlerde Burhan Karaçam'dan önce kulübün efsane başkanı Ali Şen'in oğlu olan ve Ali Koç yönetiminde yer alan Metin Şen de görevinden ayrılmıştı.

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