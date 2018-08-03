F.Bahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşı karşıya gelerek Devler Ligi grupları için kapıyı aralamaya çalışacak.

Kanarya, Benfica'yı elemesi halinde gruplara katılabilmek için bir eleme turu daha oynayacak.

Fenerbahçe'nin, kura çekimi 6 Ağustos Pazartesi günü yapılacak bu turdaki rakibi de otomatik olarak belli oldu.

PAOK-SPARTAK MOSKOVA EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE OYNAYACAK

3. ön eleme turunda Fenerbahçe - Benfica eşleşmesinin dışında, Slavia Prag-Dinamo Kiev, Standart Liege-Ajax ve Paok-Spartak Moskova eşleşmeleri oluşmuştu.

Slavia Prag-Dinamo Kiev ve Fenerbahçe-Benfica eşleşmelerinin galipleri kurada seribaşı olarak yer alacak.

UEFA'nın aldığı karar nedeniyle Ukrayna ve Rus takımları birbirine rakip olamıyor. Bu yüzden Slavia Prag-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibi eşleşemeyecek.

Sonuç olarak Fenerbahçe turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçlarının galibi ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için Play-Off mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi Play-Off müsabakalarında ilk maçlar 21-22 Ağustos'ta, rövanşlar ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.