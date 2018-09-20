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F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem
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Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu.

AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Fırat Aydınus, daha önce 11 defa Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetti. Bu 11 maçta iki takım da 4'er kez galip gelirken 3 maç berabere sonuçlandı. 

İşte Aydınus'un yönettiği derbiler;

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2
Beşiktaş -Fenerbahçe: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1
Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1
Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

21 EYLÜL CUMA

20:00 Erzurumspor - Ankaragücü (Serkan Çınar)
20:00 Bursaspor - Başakşehir (Ümit Öztürk)

22 EYLÜL CUMARTESİ

13:30 Malatyaspor - Rizespor (Mustafa Öğretmenoğlu)
16:00 Kayserispor - Konyaspor (Cüneyt Çakır)
19:00 Trabzonspor - Göztepe (Hüseyin Göçek)

23 EYLÜL PAZAR

16:00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Özgür Yankaya)
19:00 Antalyaspor - Sivasspor (Serkan Tokat)
19:00 Akhisarspor - Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

24 EYLÜL PAZARTESİ

21:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Fırat Aydınus)


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