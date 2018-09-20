F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakem

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Fırat Aydınus oldu.

AYDINUS'UN YÖNETTİĞİ F.BAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Fırat Aydınus, daha önce 11 defa Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetti. Bu 11 maçta iki takım da 4'er kez galip gelirken 3 maç berabere sonuçlandı.

İşte Aydınus'un yönettiği derbiler;

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-2

Beşiktaş -Fenerbahçe: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 0-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2-1

Beşiktaş-Fenerbahçe 1-1

Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 6. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalar ve düdük çalacak hakemler şu şekilde:

21 EYLÜL CUMA

20:00 Erzurumspor - Ankaragücü (Serkan Çınar)

20:00 Bursaspor - Başakşehir (Ümit Öztürk)

22 EYLÜL CUMARTESİ

13:30 Malatyaspor - Rizespor (Mustafa Öğretmenoğlu)

16:00 Kayserispor - Konyaspor (Cüneyt Çakır)

19:00 Trabzonspor - Göztepe (Hüseyin Göçek)

23 EYLÜL PAZAR

16:00 Kasımpaşa - Alanyaspor (Özgür Yankaya)

19:00 Antalyaspor - Sivasspor (Serkan Tokat)

19:00 Akhisarspor - Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

24 EYLÜL PAZARTESİ

21:00 Fenerbahçe - Beşiktaş (Fırat Aydınus)



