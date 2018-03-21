F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçlarının programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Final ikinci maçları 18 ve 19 Nisan 2018 tarihlerinde oynanacak.
FİNAL DİYARBAKIR'DA
Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Vodafone Park'ta oynanan ilk maç 2-2'lik skorla sona ererken, Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray karşılaşması 2-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona ermişti.
18 NİSAN 2018 ÇARŞAMBA
20.30 Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor
19 NİSAN 2018 PERŞEMBE
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
G.SARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİ 29 NİSAN'DA
Öte yandan Süper Lig'de 5 haftalık fikstürün tarihleri açıklandı. Buna göre 31. haftada Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi, 29 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Bunun dışında milli maçlar arasının ardından oynanacak 27. hafta maçlarında öne çıkan Galatasaray-Trabzonspor maçı 1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, 29. haftadaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı ise 15 Nisan Pazar günü saat 19.00'da