F.Bahçe, Bright Osayi-Samuel'in peşinde

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de, gündeme gelen son isim Bright Osayi-Samuel oldu.
İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ta top koşturan sağ kanat oyuncusunun menajeriyle iletişime geçen sarı-lacivertli yönetimin, ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı öğrenildi.
TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR
Osayi'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı, ancak yetenekli futbolcunun başka taliplerinin de olduğu aktarıldı.
6 GOL 8 ASİST
Bu sezon çıktığı 32 maçta 6 gol atıp 8 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.