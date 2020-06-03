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F.Bahçe, Bright Osayi-Samuel'in peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Queens Park Rangers'in sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i gündemine aldı. Oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

| Haber Merkezi
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Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de, gündeme gelen son isim Bright Osayi-Samuel oldu.

İngiliz ekibi Queens Park Rangers'ta top koşturan sağ kanat oyuncusunun menajeriyle iletişime geçen sarı-lacivertli yönetimin, ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Osayi'nin Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı, ancak yetenekli futbolcunun başka taliplerinin de olduğu aktarıldı.

6 GOL 8 ASİST

Bu sezon çıktığı 32 maçta 6 gol atıp 8 de asist yapan 22 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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