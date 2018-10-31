F.Bahçe derbi performansına güveniyor

Türk Telekom Stadı'nda rakibine konuk olacak Fenerbahçe, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda iyi bir performans ortaya koydu.

Söz konusu dönemde Süper Lig'de 25 derbiye çıkan Fenerbahçe, bu maçların 19'unu kaybetmedi. Bu 25 derbide 10 galibiyet, 9 beraberlik alan sarı-lacivertliler, iki rakibine de 3'er kez kaybetti. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonundan bu yana Galatasaray'a karşı 12 lig derbisinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 sezonda 13 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 5'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Fenerbahçe, siyah-beyazlılara da ligde son 13 maçta 3 defa yenildi.

GALATASARAY, LİGDE 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, konuk olacağı Galatasaray'a karşı Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. Ligde rakibine 4 yıldır kaybetmeyen Fenerbahçe, son 7 derbide 3 galibiyet alırken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'A KALESİNİ KAPATTI

Fenerbahçe, Galatasaray'a Süper Lig'de oynadıkları son 5 derbide de gol atma şansı vermedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ağlarını son olarak 2015-2016 sezonunda 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta 83. dakikada Olcan Adın'la havalandırdı.

İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda gol sesi çıkmazken, 2016-2017'de Fenerbahçe rakibini 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti. Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında da rakibiyle Türk Telekom Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe ağlarını Süper Lig'de 457 dakikadır havalandıramayan Galatasaray, 3 yıllık gol hasretini de sonlandırmaya çalışacak.

FENERBAHÇE, TT STADI'NDA 4 YIL ÖNCE GOL YEDİ

Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe'ye son 3 derbidir gol atamayan Galatasaray, taraftarı önünde sarı-lacivertli ekibin filelerini son olarak 18 Ekim 2014'te 2-1 kazandıkları maçta Wesley Sneijder'le havalandırmıştı.