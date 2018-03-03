F.Bahçe Doğuş deplasmanda Real Madrid'i yendi

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 24. hafta maçında İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu.

İlk üç çeyrek başa baş geçerken, temsilcimiz oyunu son çeyrekte kopardı.

Çekişmeli geçen ilk çeyrek 20-20 sona erdi. İkinci yarıda Real Madrid daha etkili olurken; ilk yarıyı da 45-40 önde tamamladı. 3. çeyrek başa baş geçerken; son 1 dakika 3 saniyede Kostas Sloukas'ın üçlüğü geldi ve Fenerbahçe Doğuş 66-65 öne geçti.

Real Madrid'e bu bölümde sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, bitimine 21 saniye kala Brad Wanamaker'ın iki sayısıyla 3. çeyreği 68-65 önde tamamladı.

TEMSİLCİMİZ SON ÇEYREKTE OYUNU KOPARDI

4. çeyrekte ise Fenerbahçe Doğuş'un üstün oyunu geldi. Son periyoda Jan Vessely'nin iki sayısıyla başlayan Fenerbahçe farkı 5 sayıya çıkardı: 65-70. Maçın etkili isimlerinden Sloukas, bitime 7:48 dakika kala üçlükle farkı 6 sayıya çıkardı: 67-73.

Ev sahibi ekip Jaycee Carroll, Luka Doncic'le oyuna ortak olurken; son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçtan Fenerbahçe Doğuş 86-83 galip ayrıldı. Temsilcimizde Luigi Datome 17, James Nunnally 16 ve Kostas Sloukas 20'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Real Madrid'de ise Jaycee Carroll'ın 15, Luka Doncic'in 14'er sayısı yenilgiyi önleyemedi. Fenerbahçe, Real Madrid zaferiyle birlikte bu sezon THY Euroleague'de 17. galibiyetini elde ederken; rakibinden ikili averajı da aldı. Real Madrid ise 10. kez salondan yenik ayrıl