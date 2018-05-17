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F.Bahçe Doğuş'un rakibi Zalgiris Kaunas

Final Four'a üst üste 4. kez katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, 28 Mayıs Cuma günü Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak.

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F.Bahçe Doğuş'un ralibi Zalgiris Kaunas

Geçen sezonun EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 2018 Turkish Airlines EuroLeague Final Four ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile final yolunda karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas'ı yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmak istiyor.

Final-Four'un diğer maçında ise CSKA Moskova - Real Madrid karşılaşacak.

HANGİ KANALDA?

Stark Arena’da 18 Mayıs Cuma günü TSİ 19:00’da başlayacak karşılaşma beIN Sports Haber kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. 

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