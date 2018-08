F.Bahçe elendi yayın gelirleri G.Saray'a kaldı

KRALSPOR

Fenerbahçe, 3. ön eleme turunda Benfica'ya elenerek Devler Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Şampiyonlar Ligi hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip, ön eleme turunu geçemeyerek yine ezeli rakibi Galatasaray'ın kasasını doldurdu.

Ülkemizi Avrupa'nın 1 numaralı kupasında tek başına temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe'nin elenmesiyle yayın havuzundan gelecek paraya tek başına sahip olacak.

15 MİLYON EURO VE BAŞARI BONUSU

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılan takımları iki farklı kalemde ödüllendiriyor. Bunlar başarı primleri ve havuz gelirleri.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katıldığı için her takım gibi 15 milyon 250 bin euro alacak. Bunun yanında turnuvadaki her galibiyet için 2.7 milyon euro, beraberlik için ise 900 bin euro kazanacak. Bu rakam her tur katlanarak artacak.

F.BAHÇE KATILAMADI G.SARAY KAZANDI

UEFA'nın kulüpler için bir diğer kalemi ise yayın gelirleri. Bu gelir kalemi Şampiyonlar Ligi'nde sezon bittikten sonra açıklanıyor.

Bu geliri, ülkelerin UEFA'ya yayın hakları için ödediği para, turnuvaya aynı ülkeden kaç takımın katıldığı ve katılan takımların turnuvayı hangi derecede bitirdikleri gibi etkenler belirliyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi Galatasaray'ın gelirlerini artırdı. Sarı-lacivertli kulübün turnuvadan elenmesiyle yayın havuzundan gelecek para Galatasaray'a gidecek.

BEŞİKTAŞ 22 MİLYON EURO KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş gruptan çıkmayı başarmış, son 16 turunda ise Bayern Münih'e elenmişti. Turnuvaya tek başına katılan siyah-beyazlı ekip 22 milyon euroluk bir yayın geliri elde etmişti.

UEFA, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlara toplamda yaklaşık 292 milyon euro yayın geliri dağıtacağını açıkladı. Galatasaray'ın ise Beşiktaş'ın 22 milyon euroluk kazancından daha fazla gelir elde etmesi bekleniyor.